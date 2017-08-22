В Італії стався землетрус, є жертви
Вівторок, 22 серпня 2017, 02:20
На італійському острові Іскія ввечері в понеділок стався землетрус магнітудою 4 бали.
Про це повідомляє Reuters.
Епіцентр знаходився в морі на глибині близько 10 км.
За словами чиновників, загинула одна людина, близько 25 отримали поранення. При цьому місцеві ЗМІ повідомляють про дві жертви.
Також повідомляється, що в результаті підземних поштовхів зруйновано декілька будівель. Близько 10 осіб знаходяться під завалами.
Агентство відзначає, що майже рік тому, 24 серпня 2016 року в центральній Італії стався потужний землетрус, який забрав життя майже 300 осіб.
#UltimOra Sisma #Ischia, convocato comitato operativo della Protezione civile #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/9RWVrCLvyA— Sky TG24 (@SkyTG24) August 21, 2017