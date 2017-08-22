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В Італії стався землетрус, є жертви

Вівторок, 22 серпня 2017, 02:20

На італійському острові Іскія ввечері в понеділок стався землетрус магнітудою 4 бали.

Про це повідомляє Reuters.

Епіцентр знаходився в морі на глибині близько 10 км.

За словами чиновників, загинула одна людина, близько 25 отримали поранення. При цьому місцеві ЗМІ повідомляють про дві жертви.

Також повідомляється, що в результаті підземних поштовхів зруйновано декілька будівель. Близько 10 осіб знаходяться під завалами.

Агентство відзначає, що майже рік тому, 24 серпня 2016 року в центральній Італії стався потужний землетрус, який забрав життя майже 300 осіб.

Теми: Італія
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