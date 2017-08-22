Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии произошло землетрясение, есть жертвы

Вторник, 22 августа 2017, 02:20

На итальянском острове Искья вечером в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр находился в море на глубине около 10 км.

По словам чиновников, погиб один человек, около 25 получили ранения. При этом местные СМИ сообщают о двух жертвах.

Также сообщается, что в результате подземных толчков разрушены несколько зданий.  Около 10 человек находятся под завалами.

Агентство отмечает, что почти год назад, 24 августа 2016 года в центральной Италии произошло крупное землетрясение, унесшее жизни почти 300 человек.  

Темы: Италия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Италия
В Италии объяснили, почему не присоединятся к "коалиции истребителей"
Почти 42°C жары: в Риме зафиксировали температурный рекорд
Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами
Последние новости
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
Все новости...
Реклама: