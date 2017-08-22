В Италии произошло землетрясение, есть жертвы

На итальянском острове Искья вечером в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр находился в море на глубине около 10 км.

По словам чиновников, погиб один человек, около 25 получили ранения. При этом местные СМИ сообщают о двух жертвах.

Также сообщается, что в результате подземных толчков разрушены несколько зданий. Около 10 человек находятся под завалами.

Агентство отмечает, что почти год назад, 24 августа 2016 года в центральной Италии произошло крупное землетрясение, унесшее жизни почти 300 человек.