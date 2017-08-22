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У Ростові-на-Дону згоріли понад 80 будинків

Вівторок, 22 серпня 2017, 02:56

У російському Ростові-на-Дону пожежа знищила більше 100 будівель, в числі яких понад 80 житлових будинків.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на головне управління МНС по Ростовській області.

"За уточненими даними, вогнем пошкоджено 107 будівель, в тому числі 83 житлові споруди", - сказав співрозмовник агентства.

У центрі Ростова-на-Дону в понеділок загорілися житлові будинки на загальній площі майже 10 тис. квадратних метрів. На даний момент пожежу локалізовано на всій площі. Жертв немає, 45 людей постраждали. У місті введено режим надзвичайної ситуації.

Причиною пожежі, за попередніми даними, став спалах побутової техніки в одному з будинків. Разом з тим, прокуратура області розгляне також версію про підпал.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі постраждали 25 будинків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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