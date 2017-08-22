В Ростове-на-Дону сгорели более 80 домов

В российском Ростове-на-Дону пожар уничтожил более 100 строений, в числе которых свыше 80 жилых домов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Ростовской области.

"По уточненным данным, огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки", - сказал собеседник агентства.

В центре Ростова-на-Дону в понедельник загорелись жилые дома на общей площади почти 10 тыс. квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован на всей площади. Жертв нет, 45 человек пострадали. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание бытовой техники в одном из домов. Вместе с тем, прокуратура области рассмотрит также версию о поджоге.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали 25 домов.

