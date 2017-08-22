Трамп розповів подробиці нової стратегії по Афганістану

Вашингтон продовжить підтримувати уряд і військових Афганістану.

Про це заявив у вівторок, 22 серпня, президент США Дональд Трамп в своєму зверненні на базі Форт-Майер в Арлінгтоні, передає DW.

"Коли-небудь після ефективних військових зусиль, ймовірно, буде можливо політичне рішення, яке включало б у себе елементи "Талібану" в Афганістані", - сказав він. При цьому Трамп додав, що ніхто не знає, коли це станеться і чи станеться взагалі.

Американський президент також повідомив, що інтереси США в Афганістані і Пакистані - зупинити відтворення притулків, які дають можливість терористам загрожувати Америці, і запобігти попаданню ядерної зброї в руки терористів.

Він додав, що США посилять санкції та інші економічні та юридичні дії проти воєнізованих структур, щоб усунути їх можливості експортувати тероризм.

При цьому, за словами американського лідера, США більше не будуть перебудовувати інші країни з власної моделі.

Також Трамп в своїй промові заявив, що Вашингтон надалі не буде розкривати чисельність американських військ в Афганістані.

Незадовго до виступу Трампа телеканал Fox News повідомив, що США направлять до Афганістану ще чотири тисячі військових.