Трамп рассказал подробности новой стратегии по Афганистану

Вашингтон продолжит поддерживать правительство и военных Афганистана.

Об этом заявил во вторник, 22 августа, президент США Дональд Трамп в своем обращении на базе Форт-Майер в Арлингтоне, передает DW.

"Когда-нибудь после эффективных военных усилий, вероятно, будет возможно политическое решение, которое включало бы в себя элементы "Талибана" в Афганистане", - сказал он. При этом Трамп добавил, что никто не знает, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

Американский президент также сообщил, что интересы США в Афганистане и Пакистане - остановить воссоздание убежищ, которые дают возможность террористам угрожать Америке, и предотвратить попадание ядерного оружия в руки террористов.

Он добавил, что США усилят санкции и другие экономические и юридические действия против военизированных структур, чтобы устранить их возможности экспортировать терроризм.

При этом, по словам американского лидера, США больше не будут перестраивать другие страны по собственной модели.

Также Трамп в своей речи заявил, что Вашингтон впредь не будет раскрывать численность американских войск в Афганистане.

Незадолго до выступления Трампа телеканал Fox News сообщил, что США направят в Афганистан еще четыре тысячи военных.