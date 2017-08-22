Україну поливатиме грозами
Вівторок, 22 серпня 2017, 08:28
22 серпня в Україні грози, у північних та центральних областях місцями сильні дощі.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зокрема, сильні дощі можливі у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Шквали вітру подекуди сягатимуть 17-22 м/с; на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.
За попереднім прогнозом, на середу, 23 серпня, грози затягнуть переважну більшість території України, виняток становитимуть Закарпаття, Сумщина та південні області.
Олена Рощенко, УП