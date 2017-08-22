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Украину будет поливать грозами

Вторник, 22 августа 2017, 08:28

22 августа в Украине грозы, в северных и центральных областях местами сильные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, сильные дожди возможны в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Погода 22 августа
Погода 22 августа

Шквалы ветра местами будут достигать 17-22 м / с; на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.

По предварительному прогнозу, в среду, 23 августа, грозы затянут подавляющее большинство территории Украины, исключение составят Закарпатье, Сумская и южные области.

Прогноз на 23 августа
Прогноз на 23 августа

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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