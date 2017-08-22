Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежі в Ростові-на-Дону: підозрюють стороннє джерело займання

Вівторок, 22 серпня 2017, 10:33

Основною версією великої пожежі в Ростові-на-Дону у Росії вважають "стороннє джерело займання".

Про це повідомив начальник головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ по Ростовській області Валерій Синьков, передають "РИА Новости".

Вдень 21 серпня пожежа охопила кілька приватних будинків у районі Театрального спуску поруч із головною площею Ростова-на-Дону. Вона почалася в приватному житловому будинку на Нижегородській вулиці, після чого перекинулася на сусідні будинки.

"Зона початкового горіння була з південного боку території приватних домоволодінь (пров. Чуваський, 50). За межею трьох житлових будинків складувалося сміття, дерев'яні дошки, гумові покришки. Сміттєзвалище сприяло загалом розвитку пожежі", – сказав Синьков журналістам.

"Будь-яких джерел займання, наприклад, електропроводки не було. Основна версія – занесення стороннього джерела займання. У якій формі це було, покаже робота слідчих органів", – додав він.

Увечері в понеділок російське МНС повідомило про локалізацію пожежі на площі в 10 тисяч квадратних метрів. Відкрите горіння ліквідовано, а пожежники продовжують розбирати завали й проливати осередки тління.

Вогнем пошкоджено 107 будівель, у тому числі 83 житлові споруди. По медичну допомогу звернулися кілька десятків людей, 7 госпіталізовано.



У Ростовській області запроваджено режим надзвичайної ситуації. За даними регіонального мінохоронздоров'я, концентрація шкідливих речовин у повітрі на місці пожежі перевищена, людям поки не можна перебувати в районі Театрального спуску.

Раніше головний прокурор Ростовської області Юрій Баранов заявив, що розглядаються різні версії причини пожежі в Ростові-на-Дону, а за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, версія підпалу буде відпрацьована "найсерйознішим чином".

Теми: Росіястихіянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: