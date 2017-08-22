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Пожары в Ростове-на-Дону: подозревают посторонний источник зажигания

Вторник, 22 августа 2017, 10:33

Основной версией крупного пожара в Ростове-на-Дону в России считают "посторонний источник зажигания".

Об этом сообщил начальник главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Ростовской области Валерий Синьков, передают "РИА Новости".

Днем 21 августа пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

"Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара", – сказал Синьков журналистам.

"Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов", – добавил он.

Вечером в понедельник российское МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления.

Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились несколько десятков человек, 7 госпитализированы.

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального минздрава, концентрация вредных веществ в воздухе на месте пожара превышена, людям пока нельзя находиться в районе Театрального спуска.

Ранее главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины пожара в Ростове-на-Дону, а по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".

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Темы: Росcиястихиячрезвычайное происшествие
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