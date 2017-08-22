Більшість українців вважають себе патріотами

Три чверті українців вважають себе патріотами своєї держави.

Про такі результати опитування, проведеного в серпні, повідомляє Соціологічна група "Рейтинг".

Так, 83% опитаних громадян вважають себе патріотами.

Опитування було проведено практично у всіх регіонах нашої держави. На Заході кількість патріотично налаштованих українців склала 88%, у Центрі – 84%, на Сході – 83%, на Півдні – 77%.

Водночас у південних областях 18% опитаних заявили, що не можуть говорити про себе, як про патріотів своєї країни. На Сході таких респондентів – 11%, у Центрі – 8%, на Заході – 5%. Соціологи зазначають, що чим старші респонденти, тим більше серед них тих, хто вважає себе патріотом.

Також Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування стосовно того, чи підтримали б українці незалежність своєї держави, якби голосування відбулось тепер.

76% опитаних заявили, що вони б підтримали проголошення Незалежності України. Організатори опитування запевняють, що за останні три роки загальна кількість тих, хто підтримує незалежність України не змінилася. А ось в порівнянні з 2013 роком збільшилась на 15%.

Найбільше тих, хто підтримує проголошення Незалежності України, на Заході - 93%.

У Центрі таких опитаних 76%, на Півдні – 66%, на Сході – 64%.

При цьому в останніх двох макрорегіонах кількість тих, хто має протилежну думку становить 21%-22%.

Чим молодші респонденти та чим вищий рівень їхньої освіти, тим рівень підтримки проголошення Незалежності України серед них вищий.

Всього було опитано 2 тисячі респондентів, віком від 18 років. Похибка вибірки 2,2%.

Яна Міланова, УП