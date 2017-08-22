Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство украинцев считают себя патриотами

Вторник, 22 августа 2017, 13:10

Три четверти украинцев считают себя патриотами своего государства.

О таких результатах опроса, проведенного в августе, сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

Так, 83% опрошенных граждан считают себя патриотами.

Опрос был проведен практически во всех регионах нашей страны. На Западе количество патриотически настроенных украинцев составила 88%, в Центре - 84%, на Востоке - 83%, на Юге - 77%.

 
 

В то же время в южных областях 18% опрошенных заявили, что не могут говорить о себе, как о патриотах своей страны. На Востоке таких респондентов - 11%, в Центре - 8%, на Западе - 5%.

Социологи отмечают, что чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает себя патриотом.

Также Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос относительно того, поддержали бы украинцы независимость своего государства, если бы голосование состоялось сейчас.

76% опрошенных заявили, что они бы поддержали провозглашение независимости Украины. Организаторы опроса утверждают, что за последние три года общее количество тех, кто поддерживает независимость Украины не изменилась. А вот по сравнению с 2013 годом увеличилась на 15%.

 
 

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на Западе - 93%.

В Центре таких опрошенных 76%, на Юге - 66%, на Востоке - 64%.

При этом в последних двух макрорегионах количество тех, кто придерживается противоположного мнения составляет 21% -22%.

Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем уровень поддержки провозглашения независимости Украины среди них выше.

Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки 2,2%.

Яна Миланова. УП

Темы: социология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: