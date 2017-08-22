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Грибаускайте і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі та реформи в Україні

Вівторок, 22 серпня 2017, 15:10

Президент Литви Даля Грибаускайте та спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час зустрічі у Вільнюсі обговорили питання реалізації Мінських домовленостей та підтримку реформ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба президента Литви, паередає Європейська правда.

Як відзначають у повідомленні, в умовах тривалої окупації Криму та агресії РФ на Донбасі Україна потребує міжнародної підтримки.

"Надзвичайно важливо, щоб санкції проти Росії, запроваджені США та ЄС, продовжували діяти до повного виконання Мінських угод та повернення Криму у склад України", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі відзначили важливість для європейського шляху України початку дії у вересні Угоди про асоціацію України та ЄС. Разом з тим відзначається, що Україні необхідно підтримувати здійснення комплексних правоохоронних та економічних реформ для боротьби з корупцією.

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер прибув до Литви з Мінська, де він проводив зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. 23 серпня Волкер приєднається до міністра оборони Джеймса Меттіса на зустрічах з високопосадовцями України.

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