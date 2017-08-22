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Грибаускайте и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и реформы в Украине

Вторник, 22 августа 2017, 15:10

Президент Литвы Даля Грибаускайте и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время встречи в Вильнюсе обсудили вопросы реализации Минских договоренностей и поддержку реформ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, передает Европейская правда.

Как отмечают в сообщении, в условиях длительной оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе Украина нуждается в международной поддержке.

"Чрезвычайно важно, чтобы санкции против России, введенные США и ЕС, продолжали действовать до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма в состав Украины", - говорится в сообщении.

Во время встречи отметили важность для европейского пути Украины начала действия в сентябре Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Вместе с тем отмечается, что Украине необходимо поддерживать осуществление комплексных правоохранительных и экономических реформ для борьбы с коррупцией.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прибыл в Литву из Минска, где он проводил встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. 23 августа Волкер присоединится к министру обороны Джеймса Мэттиса на встречах с высокопоставленными Украины.

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