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На Поклонскую завели два дела

Вторник, 22 августа 2017, 15:21
На Поклонскую завели два дела

Против бывшего так называемого "прокурора" временно оккупированного Крыма Натальи Поклонской расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, передает УНИАН.

"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", - отметил Мамедов.

Он также добавил, что прокуратура АР Крым расследует факты причастности Поклонской к запрету Меджлиса.

"Я думаю, что в ближайшее время мы определимся по поводу нее, и думаю, что будет соответствующее подозрение", - сказал прокурор.

Гюндуз Мамедов предположил, что после этого оба уголовных производства против Поклонской могут объединить.

Как известно, Наталья Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

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Темы: прокуратураКрыманнексияРосcия
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