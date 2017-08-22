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ГПУ оприлюднила відео катувань в одеському СІЗО

Вівторок, 22 серпня 2017, 17:39
ГПУ оприлюднила відео катувань в одеському СІЗО

Прокуратура змінила правову кваліфікацію щодо нелюдського поводження з утриманими в одеському СІЗО на катування, за що передбачено 10 років ув’язнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"У ході подальшого слідства встановлено кричущі факти поводження з арештантами зі сторони працівників пенітенціарної установи. У зв’язку із цим, прокуратура змінила правову кваліфікацію на катування, за що передбачено 10 років ув’язнення", - написала вона.

Також, за словами Сарган, встановлено вибіркове ставлення працівників установи до деяких утриманих, надання їм преференцій.

"Так, після вбивства співробітника СІЗО обшуки та "наведення порядків" проводилося не в усіх камерах та навіть не в усіх корпусах. До деяких місць утримання арештантів взагалі не заходили та не перевіряли дотримання режимних вимог. Поряд із цим документація, яку вивчили слідчі прокуратури, говорить про проведення обшуків і необхідних заходів у всіх камерах", - повідомила вона, давши, що у зв’язку із цим розпочато розслідування за фактом службового підроблення.

Також Сарган заявила, що на стінах пенітенціарної установи слідчі виявили портрет Фелікса Дзержинського.

"За виявленим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 КК України (поширення представником влади комуністичної, нацистської символіки, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного, тоталітарних режимів)", - написала Сарган.

Як відомо, у суботу під стінами одеського СІЗО пройшов імпровізований мітинг проти акцій залякування, які пройшли після жорстокого вбивства арештантом співробітниці ізолятора.

Разом з тим, прес-секретар заступника голови Мін'юсту Юрій Маслак спростував інформацію про акції залякування в одеському СІЗО.

17 серпня в 5 корпусі одеського СІЗО виявили розчленоване тіло молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олени Порошенко. Вбивця зґвалтував і задушив жінку, після чого розрізав тіло на шматки і кинув їх у сміттєві баки.

Начальник СІЗО В'ячеслав Коваль відсторонений від посади на час проведення розслідування фактів злочинної недбалості співробітників ізолятора.

Арештанта, підозрюваного в скоєнні вбивства перевели в інший ізоляторі з метою його безпеки.

Українська правда

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Теми: в'язницяправа людини
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