Під одеським СІЗО мітинг проти акцій залякування після вбивства співробітниці

У суботу під стінами одеського СІЗО проходить імпровізований мітинг проти акцій залякування, які нібито пройшли після жорстокого вбивства арештантом співробітниці ізолятора.

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Як пише "Думська", в акції беруть участь кілька десятків людей, серед яких родичі ув'язнених і активісти ряду громадських організацій.

Вони стверджують, що в'язнів били спеціально привезені з інших регіонів України пенітенціарники. Люди вимагають від адміністрації установи припинити акції залякування. До них ніхто не виходить.

Разом з тим, прес-секретар заступника голови Мін'юсту Юрій Маслак спростував інформацію про акції залякування в одеському СІЗО.

"Перш за все, хотів би сказати, що жорстокістю на жорстокість ми відповідати не будемо, ніколи не планували, і це не наші методи. Я не знаю, хто є першоджерелом цієї інформації, але вас дезінформували... Вчора на місці події продовжували працювати правоохоронні органи... Так, був посилений режим, але посилити режим - не означає знущатися з людей", - повідомив він.

За його словами, в результаті проведених обшуків у в'язнів ізолятора було виявлено багато заборонених для використання предметів - мобільні телефони, заточки і так далі.

Як пише "Думська", інформація про побиття надійшла відразу з декількох джерел, включаючи священика УПЦ КП Дмитра Краснобаєва, який працює з ув'язненими, і журналіста і колишнього ув'язненого Олександра Орлова. Інформатори "Думської" в місцях позбавлення волі підтвердили, що такі акції мали місце.

17 серпня в 5 корпусі одеського СІЗО виявили розчленоване тіло молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олени Порошенко. Вбивця зґвалтував і задушив жінку, після чого розрізав тіло на шматки і кинув їх у сміттєві баки.

Підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за статтями 187 і 115 КК України - розбій та умисне вбивство. Також у нього є судимість за зґвалтування.

Вбивство сталося на території свинарника, де в порушення інструкцій працював підозрюваний, пише видання.

Начальник СІЗО В'ячеслав Коваль відсторонений від посади на час проведення розслідування фактів злочинної недбалості співробітників ізолятора.