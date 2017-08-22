На столичный Крещатик свозят военную технику

В Киеве на Крещатике 22 августа размещают военную технику и вооружение, которые продемонстрируют в рамках выставки к 26-летию со Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает "Укринформ" во вторник.

В центре столицы разместят около 70 единиц военной техники и вооружения.

В частности, уже можно увидеть танки, БТРы, пушки, реактивные системы, боевые, санитарные и медицинские машины, грузовики, мотоциклы, снегоходы, легковые автомобили Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Сейчас также перекрыто движение транспорта на части Крещатика, где находится техника (со стороны Европейской площади).

Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа вдоль Крещатика – от улицы Институтской до Европейской площади.

На выставке, в частности, представят новейший модернизированный танк Т-72АМТ, который совместно с военными АТО модернизировали на столичном бронетанковом заводе.

Харьковские конструкторы покажут отечественную разработку РСЗО "Верба", что может встать на замену известных "Градов". Центром внимания среди бронетанковой техники станет один из самых мощных и защищенных танков мира - отечественная боевая машина "Оплот".

Официальное открытие выставки с участием президента Петра Порошенко состоится 23 августа.