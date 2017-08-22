В Білорусь летять російські винищувачі

Російські військові льотчики прилетять у Білорусь на підготовчі навчання, які відбудуться 23-25 ​​серпня.



Про це, посилаючись на Міноборони Білорусі, повідомляє "Білоруський партизан".



Відзначається, що в рамках підготовки до проведення спільного стратегічного навчання збройних сил Білорусі і Росії "Запад-2017" з 23 по 25 серпня 2017 року за керівництвом командувача ВПС і військами ППО буде проводитися оперативно-тактичне навчання з авіацією.



Для спільних дій в ході навчання заплановано перебазування літаків і вертольотів Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ на військові аеродроми Білорусі.



В ході оперативно-тактичного навчання будуть відпрацьовані питання посадки на аеродромну ділянку дороги.

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Також під час проведення навчання будуть відпрацьовані питання застосування Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії щодо забезпечення воєнної безпеки "союзної держави", організації та практичної підготовки авіації до застосування, виконання навчально-бойових завдань на полігонах Збройних Сил Республіки Білорусь з посадкою на аеродромну ділянку дороги .



Підготовчі навчання до вересневих маневрів почалися 21 серпня, самі навчання "Запад- 2017" пройдуть 14-20 вересня.