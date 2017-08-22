Начальника поліції охорони затримали за підозрою в хабарі – ЗМІ

Правоохоронні органи затримали начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника за підозрою в отриманні хабара.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, в операції брали участь співробітники Генпрокуратури і Служби безпеки.

Будник відзначений орденом "За заслуги" 3-го та 2-го ступеня

Суми хабара так само як і інших деталей джерело не повідомило.

Як відомо, генерал поліції третього рангу заслужений юрист України Сергій Будник очолює департамент поліції охорони з осені 2014 року.