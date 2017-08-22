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Начальник полиции охраны задержан по подозрению во взятке – СМИ

Вторник, 22 августа 2017, 21:31

Правоохранительные органы задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в операции принимали участие сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности.

 
Будник отмечен орденом "За заслуги" 3-й и 2-й степени

Суммы взятки равно как и других деталей источник не сообщил.

Как известно, генерал полиции третьего ранга заслуженный юрист Украины Сергей Будник возглавляет департамент полиции охраны с осени 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взяткаполиция
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