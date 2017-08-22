Начальник полиции охраны задержан по подозрению во взятке – СМИ
Вторник, 22 августа 2017, 21:31
Правоохранительные органы задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в операции принимали участие сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности.
Суммы взятки равно как и других деталей источник не сообщил.
Как известно, генерал полиции третьего ранга заслуженный юрист Украины Сергей Будник возглавляет департамент полиции охраны с осени 2014 года.