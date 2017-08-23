Порошенко підніме державний прапор у Києві

У Києві на Софійській площі 23 серпня відбудеться церемонія підняття державного прапора України за участю керівництва держави.

Захід розпочнеться о 09:00, повідомляє "Укрінформ".

Крім того, у День державного прапора президент Петро Порошенко візьме участь у відкритті виставки озброєння та військової техніки "Міць нескорених" на Хрещатику.

У цей же день заплановано урочисті заходи з нагоди вручення державних нагород, сертифікатів для отримання житла військовослужбовцям Національної гвардії України у Нових Петрівцях на Київщині.

У Верховній Раді презентують почесний портал прапора Незалежності України і відкриють за участю спікера парламенту Андрія Парубія експозицію до 25-річчя передачі Державним центром Української Народної Республіки в екзилі повноважень владі незалежної України.

Також київський міський голова Віталій Кличко візьме участь в урочистостях до Дня державного прапора та за традицією вручить паспорти 16-річним киянам, зазначає агентство.

Крім того, на Софійській площі відкриється виставка бойових прапорів частин Збройних сил України, Національної Гвардії України та Держприкордонслужби України, які брали участь у антитерористичній операції.

Українцям цього дня буде презентовано прем'єру історичного фільму "Червоний". Кінострічка розповідає про повстання в одному з таборів ГУЛАГу, де група українських повстанців вирішила протистояти репресіям начальника табору і спробувати вирватися на волю.

Арт-проект "Мистецтво Незалежності" відкриють у Національному музеї історії України. Проект стартуватиме з виставок робіт учасників АТО.

Відбудеться і футбольний турнір "Кубок Незалежності" з нагоди відзначення 26-ї річниці Незалежності України. У турнірі змагатимуться команди Федерації футболу України, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, збірної народних депутатів, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства молоді та спорту, збірної журналістів України та Мінсоцполітики. Мета благодійного турніру - допомогти дітям-переселенцям зі сходу України займатися спортом.

На Михайлівський площі можна буде відвідати концерт з нагоди Дня державного прапора України.

У зв'язку зі святкуванням та підготовкою до святкування 26-ї річниці Незалежності України в столиці буде частково обмежено рух транспорту низкою вулиць.