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Мадуро боится вторжения США и просит Путина о помощи

Среда, 23 августа 2017, 08:37

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Россию и Ватикан помочь отбить "военную угрозу" со стороны США.

Об этом в среду сообщает "Радио Свобода".

Посол Ватикана, который посетил Москву в тот же день 22 августа, призвал Россию помочь ослабить напряженность в Венесуэле, где несколько месяцев продолжаются массовые протесты, участники которых обвиняют Мадуро в глубоком экономическом кризисе.

"Я прошу папу (Римского - ред.) о помощи против военной угрозы со стороны Соединенных Штатов", – заявил президент Венесуэлы на пресс-конференции в Каракасе.

Мадуро добавил, что боится вторжения США после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность военной интервенции против авторитарного правительства.

Россия назвала эти угрозы Трампа "неприемлемыми", Мадуро отметил, что хочет "продолжать укреплять военное сотрудничество" с Москвой, чтобы отразить американскую угрозу.

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