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Пожежа в апеляційному адмінсуді Харкова: водою залито 70% оргтехніки

Середа, 23 серпня 2017, 10:26

Через пожежу у Харківському апеляційному адміністративному суді у вівторок пошкоджено близько 70% комп’ютерів та огртехніки.

Про це повідомила Рада суддів України.

За словами виконувача обов'язки керівника апарату суду Іллі Янчевського, будівля суду відключена від електроенергії та зв’язку.

"Серверне обладнання, яким забезпечується автоматизована система діловодства суду (АСДС), працівники суду вивезли у безпечне місце ще під час пожежі, не постраждав архів, справи, які знаходилися у кабінетах суддів у металевих шафах, частково залиті водою, але цілком підлягають відновленню", - йдеться у повідомленні.

Проте під час гасіння пожежі від води постраждали майже 70% комп'ютерів та оргтехніка.

Також зазначається, що під загрозою обвалу через пошкодження вогнем та водою є перекриття третього поверху.

"Сьогодні, на 10 годину ранку, у суді скликано збори суддів, які мають вирішити питання щодо подальшої організації роботи суду", - пише Рада суддів.

 
дснс

Як повідомлялось, пожежа у будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області виникла у 22 серпня ввечері. Причиною загоряння став удар блискавки.

Згодом оприлюднили відео масштабної пожежі, яка охопила майже 2 тисячі квадратних метрів.

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяХарків
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