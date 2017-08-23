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ГПУ повідомила підозру Жириновському: купував бойовикам "Гіві" машини

Середа, 23 серпня 2017, 11:18

Генеральна прокуратура повідомила про підозру депутату Державної Думи Росії Володимиру Жириновському у фінансуванні бойовиків незаконно самопроголошених "Л/ДНР".

Про це повідомляє в середу прес-служба Генпрокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин Російської Федерації В. Жириновський, перебуваючи на території м. Москви, у березні –квітні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Держдуми РФ та члени Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема керівники та представники регіональних відділень цієї партії, які з відповідною метою здійснювали збір грошових коштів з громадян Росії.

За рахунок особисто внесеного майна та коштів, а також коштів, зібраних з громадян РФ, вказана група під керівництвом Жириновського, діючи, у тому числі, на прохання очільника терористичної групи "Сомалі" М. Толстих (позивний "Гіві"), упродовж 2014–2017 років поставила представникам цих злочинних формувань 6 транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями

Окремі з них використовувались під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту, зазначають у ГПУ.

За цими фактами злочинної діяльності вказаної організованої групи 23 серпня 2017 року управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ГПУ стосовно Жириновського склало повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.

"Крім того, наразі проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, осіб, винних у його вчиненні, та притягнення їх до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні.

У ГПУ наголошують, що санкцією інкримінованої підозрюваному статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як відомо, ватажок бойовиків угрупування "Сомалі" Михайло Толстих на прізвисько "Гіві" загинув 8 лютого 2017 року в результаті пострілу вогнемета "Шмєль".

На совісті "Гіві" – обстріли міст і сіл з важкого озброєння, знущання над полоненими українськими військовими, жорстоке поводження з цивільними, мародерство та інші воєнні злочини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Генпрокуратуратероризм
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