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ГПУ сообщила о подозрении Жириновскому: покупал боевикам "Гиви" машины

Среда, 23 августа 2017, 11:18

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении депутату Государственной Думы России Владимиру Жириновскому в финансировании боевиков незаконно самопровозглашенных "Л/ДНР".

Об этом сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В. Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы РФ, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

За счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан РФ, указанная группа под руководством Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014 2017 поставила представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями

Некоторые из них использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта, отмечают в ГПУ.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23 августа 2017 управление надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, ГПУ относительно Жириновского составило сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

"Кроме того, проводится комплекс следственных и процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления лиц, виновных в его совершении, и привлечения их к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, главарь боевиков группировки "Сомали" Михаил Толстых по прозвищу "Гиви" погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела огнемета "Шмель".

На совести "Гиви" - обстрелы городов и сел из тяжелого вооружения, издевательства над пленными украинскими военными, жестокое обращение с гражданскими, мародерство и другие военные преступления.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратуратерроризм
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