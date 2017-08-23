ЄС виділить 8 млн євро на українські проекти в рамках програми Еразмус+

Євросоюз виділить понад 8 мільйонів євро для фінансування українських проектів у рамках освітньої програми Еразмус+, яка відкриває можливість взаємного обміну студентів та працівників університетів України та ЄС.

Про це "Європейській правді" повідомили у Представництві ЄС в Україні.

Європейська комісія оголосила результати цьогорічного конкурсу за напрямом Міжнародна кредитна мобільність Програми Європейського союзу Еразмус+.

В рамках цього конкурсу серед учасників країн Східного партнерства українські університети посіли перше місце та отримали більше можливостей на основі Міжінституційних угод з університетами Європи реалізовувати 268 проектів для фінансування 2 657 стипендіатів.

Загальна вартість проектів сягає більше 8 мільйонів євро.

Таким чином 1 772 студенти, викладачі, адміністративний персонал з України поїдуть за обміном на навчання, практику, викладання, підвищення кваліфікацій та стажування в університети Європи.

Водночас на навчання, викладання та стажування до українських університетів приїдуть 885 студентів та працівників університетів з Європи.

У рамках Програми ЄС Еразмус+ за напрямом Міжнародна кредитна мобільність для українських вищих навчальних закладів відкриті можливості співпраці з університетами з Європи задля організації взаємного обміну студентами та працівниками.

За результатами конкурсів у період з 2015 до 2017 року Програми Еразмус+ напряму Міжнародна кредитна мобільність від України було подано 1 008 проектів, з яких 643 проекти було рекомендовано до фінансування 7 181 мобільностей. Загальна вартість складає більше 24 мільйонів євро.