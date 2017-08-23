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ЕС выделит 8 млн евро на украинские проекты в рамках программы Эразмус+

Среда, 23 августа 2017, 12:59

Евросоюз выделит более 8 миллионов евро для финансирования украинских проектов в рамках образовательной программы Эразмус+, которая открывает возможность взаимного обмена студентов и работников университетов Украины и ЕС.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Европейская комиссия объявила результаты конкурса по направлению Международная кредитная мобильность Программы Европейского союза Эразмус+.

В рамках этого конкурса среди участников стран Восточного партнерства украинские университеты заняли первое место и получили больше возможностей на основе Межинституциональных соглашений с университетами Европы реализовывать 268 проектов для финансирования 2 657 стипендиатов.

Общая стоимость проектов составляет более 8 миллионов евро.

Таким образом 1 772 студенты, преподаватели, административный персонал из Украины поедут по обмену на учебу, практику, обучение, повышение квалификаций и стажировку в университеты Европы.

В то же время на обучение, преподавание и стажировку в украинские университеты приедут 885 студентов и работников университетов.

В рамках Программы ЕС Эразмус+ по направлению Международная кредитная мобильность для украинских высших учебных заведений открыты возможности сотрудничества с университетами из Европы для организации взаимного обмена студентами и работниками.

По результатам конкурсов в период с 2015 до 2017 года Программы Эразмус+ направления Международная кредитная мобильность от Украины было подано 1 008 проектов, из которых 643 проекты было рекомендовано к финансированию 7 181 мобільностей. Общая стоимость составляет более 24 миллионов евро.

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