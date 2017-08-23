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Порошенко обіцяє, що в АТО скоро поїдуть оновлені танки

Середа, 23 серпня 2017, 14:15

Фінансування військового озброєння за три роки збільшилось у 10 разів, а вже цього року нові танки "Оплот" будуть відправлені в АТО.

Про це заявив президент Петро Порошенко у середу на Хрещатику під час відкриття виставки озброєння та військової техніки.

На виставці були представлені танки "Оплот", БТР-3 та БТР-4, бойові машини "Дозор-4" та інша військова техніка, українського виробництва.

"У поточному році на озброєння української армії прийнято 22 одиниці сучасного озброєння та військової техніки. Сьогодні і завтра, в день Прапора та в день Незалежності України вони мають бути саме тут, на Хрещатику. Бо це звіт влади та армії перед народом. Це можливість показати своєму народові та всьому світові, що нам  вдалось зробити і, головне, що є чим захищати святу українську землю", - сказав Порошенко.

"Перші танки "Оплот" виробництва Харківського заводу надійдуть до ЗСУ цього року. Це наша відповідь на побажання українських танкістів", - зазначив Порошенко.

За його словами, з 2013 року фінансування військового озброєння в Україні збільшилося в 10 разів.

В 2017 році на фінансування армії з державного бюджету було виділено 64 мільярди гривень.

"Більше того, в липні, за рахунок повернених коштів, які вкрала влада Януковича, ми додали 1 мільярд 600 мільйонів гривень, які підуть на закупівлю та модернізацію новітніх зразків озброєння та військової техніки. Ще 1 мільярд 400 мільйонів гривень спрямують на будівництво заводу по виробництву боєприпасів на основі новітніх технологій", - додав президент.

При цьому Порошенко зазначив, що в доларовому еквіваленті сума витрат на озброєння не збільшилась, порівняно з періодом до агресії РФ.


Він також розповів, що за три роки державний концерн "Укроборонпром", передав на озброєння української армії 16 тисяч одиниць військової техніки.

До кінця цього тижня, частина машин, яка представлена на виставці на Хрещатику, буде передана українським  військовим на лінію зіткнення. Решту зарахують в резерв та до військово-навчальних закладів.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОзброяармія
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