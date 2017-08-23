Порошенко обещает, что в АТО скоро поедут обновленные танки

Финансирование военного вооружения за три года увеличилось в 10 раз, а уже в этом году новые танки "Оплот" будут отправлены в АТО.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в среду на Крещатике во время открытия выставки вооружения и военной техники.

На выставке были представлены танки "Оплот", БТР-3 и БТР-4, боевые машины "Дозор-4" и другая военная техника, украинского производства.

"В текущем году на вооружение украинской армии принято 22 единицы современного вооружения и военной техники. Сегодня и завтра, в день Флага и в День Независимости Украины они должны быть именно здесь, на Крещатике. Потому что это отчет власти и армии перед народом. Это возможность показать своему народу и всему миру, что нам удалось сделать и, главное, что есть чем защищать святую украинскую землю ", - сказал Порошенко.

"Первые танки" Оплот "производства Харьковского завода поступят в ВСУ в этом году. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов", - отметил Порошенко.

По его словам, с 2013 года финансирование военного вооружения в Украине увеличилось в 10 раз.

В 2017 году на финансирование армии из государственного бюджета было выделено 64 миллиарда гривен.

"Более того, в июле, за счет возвращенных средств, которые украла власть Януковича, мы добавили 1 миллиард 600 миллионов гривен, которые пойдут на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще 1 миллиард 400 миллионов гривен направят на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий", - добавил президент.

При этом Порошенко отметил, что в долларовом эквиваленте сумма расходов на вооружение не увеличилась, по сравнению с периодом до агрессии РФ.

Он также рассказал, что за три года государственный концерн "Укроборонпром", передал на вооружение украинской армии 16 тысяч единиц военной техники.

До конца этой недели, часть машин, которая представлена на выставке на Крещатике, будет передана украинским военным на линию соприкосновения. Остальные зачислят в резерв и в военно-учебные заведения.

Яна Миланова, УП