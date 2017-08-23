За 3 роки РФ у 10 разів збільшила кількість зброї на Донбасі

За 3 роки агресії Росія більш ніж у 10 разів збільшила кількість озброєння, яке поставила на тимчасово окупований Донбас.

Про це свідчать дані інфографіки, яку наводить 23 серпня Кризовий медіа-центр.

Так, станом на липень 2014 року, на сході України було зафіксовано 30 танків, 110 реактивних систем залпового вогню, 124 бойових броньованих машин, 50 одиниць систем протиповітряної оборони.

Водночас станом на кінець липня 2017 року, на Донбасі присутні вже 680 танків, 1170 РСЗВ, 1250 ББМ та 550 одиниць ППО.

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Кризовий медіа-центр також проаналізував інтенсивність обстрілів противника за півроку.

Згідно з даними центру, пік ворожих обстрілів на всіх частинах фронту: маріупольському, донецькому та луганському припадає на березень: 1225, 1031 та 488 відповідно.

У червні ж 2017 року було зафіксовано 1463 обстрілів російсько-окупаційних військ (605 - приморський, 401 – донецький та 457 луганський напрямки).

Загалом найбільш інтенсивно противник обстрілює позиції сил АТО та населені пункти на маріупольському напрямку.

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У серпні 2017 року глава Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко зазначав, що на Донбасі українській армії протистоять до 40 тисяч російських військовослужбовців і завербованих ними найманців.

Валентина Романенко, УП