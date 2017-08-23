Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За 3 роки РФ у 10 разів збільшила кількість зброї на Донбасі

Середа, 23 серпня 2017, 14:29
За 3 роки РФ у 10 разів збільшила кількість зброї на Донбасі

За 3 роки агресії Росія більш ніж у 10 разів збільшила кількість озброєння, яке поставила на тимчасово окупований Донбас.

Про це свідчать дані інфографіки, яку наводить 23 серпня Кризовий медіа-центр.

Так, станом на липень 2014 року, на сході України було зафіксовано 30 танків, 110 реактивних систем залпового вогню, 124 бойових броньованих машин, 50 одиниць систем протиповітряної оборони.

Водночас станом на кінець липня 2017 року, на Донбасі присутні вже 680 танків, 1170 РСЗВ, 1250 ББМ та 550 одиниць ППО.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Кризовий медіа-центр також проаналізував інтенсивність обстрілів противника за півроку.

Згідно з даними центру, пік ворожих обстрілів на всіх частинах фронту: маріупольському, донецькому та луганському припадає на березень: 1225, 1031 та 488 відповідно.

У червні ж 2017 року було зафіксовано 1463 обстрілів російсько-окупаційних військ (605 - приморський, 401 – донецький та 457 луганський напрямки).

Загалом найбільш інтенсивно противник обстрілює позиції сил АТО та населені пункти на маріупольському напрямку.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

У серпні 2017 року глава Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко зазначав, що на Донбасі українській армії протистоять до 40 тисяч російських військовослужбовців і завербованих ними найманців.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіязброяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Росія продовжує погрожувати своєю "реакцією" на вступ України до НАТО
Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти Росії – дослідження
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
Останні новини
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: