За 3 года РФ в 10 раз увеличила количество оружия на Донбассе

За 3 года агрессии Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс.



Об этом свидетельствуют данные инфографики, которую приводит 23 августа Кризисный медиа-центр.



Так, по состоянию на июль 2014 года, на востоке Украины было зафиксировано 30 танков, 110 реактивных систем залпового огня, 124 боевых бронированных машин, 50 единиц систем противовоздушной обороны.



В то же время по состоянию на конец июля 2017 года, на Донбассе присутствуют уже 680 танков, 1170 РСЗО, 1250 ББМ и 550 единиц ПВО.

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Кризисный медиа-центр также проанализировал интенсивность обстрелов противника за полгода.



Согласно данным центра, пик вражеских обстрелов на всех частях фронта: мариупольском, донецком и луганском приходится на март: 1225, 1031 и 488 соответственно.



В июне же 2017 года было зафиксировано 1463 обстрелов российско-оккупационных войск (605 - приморский, 401 - донецкий и 457 луганский направления).



В целом наиболее интенсивно противник обстреливает позиции сил АТО и населенные пункты на мариупольском направлении.

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В августе 2017 года глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко отмечал, что на Донбассе украинской армии противостоят до 40 тысяч российских военнослужащих и завербованных ими наемников.

Валентина Романенко, УП