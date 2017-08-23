НБУ скасував обмеження на видачу валюти
Середа, 23 серпня 2017, 16:48
Національний банк України скасував останні обмеження на видачу валюти з банківських рахунків.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передає Економічна правда.
Відтепер фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати без обмежень за сумою.
Нагадаємо, з вересня минулого року діяв ліміт, згідно якого один клієнт на добу міг отримати не більше 250 тис гривень в еквіваленті. Наразі Національний банк вважає за можливе повністю прибрати таке обмеження з огляду на суттєве покращення ліквідності банківської системи в іноземній валюті та стабілізацію валютного ринку.
Раніше Нацбанк пропонував спростити валютне регулювання.