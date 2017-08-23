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НБУ скасував обмеження на видачу валюти

Середа, 23 серпня 2017, 16:48

Національний банк України скасував останні обмеження на видачу валюти з банківських рахунків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передає Економічна правда.

Відтепер фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати без обмежень за сумою.

Нагадаємо, з вересня минулого року діяв ліміт, згідно якого один клієнт на добу міг отримати не більше 250 тис гривень в еквіваленті. Наразі Національний банк вважає за можливе повністю прибрати таке обмеження з огляду на суттєве покращення ліквідності банківської системи в іноземній валюті та стабілізацію валютного ринку.

Раніше Нацбанк пропонував спростити валютне регулювання.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУвалюта
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