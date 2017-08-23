Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НБУ отменил ограничения на выдачу валюты

Среда, 23 августа 2017, 16:48

Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Европейская правда.

Отныне физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

 Напомним, с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс гривен в эквиваленте. Сейчас Национальный банк считает возможным полностью убрать такое ограничение учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.

Ранее Нацбанк предлагал упростить валютном регулировании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НБУвалюта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
НБУ
В ЕБРР опровергли наличие "документа" с критикой НБУ
Глава НБУ заявил о рекорде: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов
Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: