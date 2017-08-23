Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грицак хоче, щоб росіянам обмежили в'їзд

Середа, 23 серпня 2017, 17:01

Глава Служби безпеки України Василь Грицак вважає за доцільне введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це він заявив на брифінгу в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як на мене - так, з країною, з якою ми воюємо, у нас повинен бути візовий режим, якщо хочете почути мою думку", - зазначив голова спецслужби.

При цьому Грицак підкреслив, що оцінку подібного роду рішень має давати не СБУ.

Як відомо, ідею запровадження візового режиму для росіян багато хто підтримує в Україні. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив якось, що відомство в разі прийняття рішення про введення візового режиму з РФ, готове його реалізувати.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрицакСБУвізиРосіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Грицак
Ярослав Грицак: Україна стане новим центральноєвропейським тигром
Про що Зеленський, Богдан, Рахманін і Грицак розповідали "Українській правді" 2020 року
Історик Ярослав Грицак: Революція Зеленського ─ це третій Майдан, який хакнули
Останні новини
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: