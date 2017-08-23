Грицак хоче, щоб росіянам обмежили в'їзд

Глава Служби безпеки України Василь Грицак вважає за доцільне введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це він заявив на брифінгу в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як на мене - так, з країною, з якою ми воюємо, у нас повинен бути візовий режим, якщо хочете почути мою думку", - зазначив голова спецслужби.

При цьому Грицак підкреслив, що оцінку подібного роду рішень має давати не СБУ.

Як відомо, ідею запровадження візового режиму для росіян багато хто підтримує в Україні. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив якось, що відомство в разі прийняття рішення про введення візового режиму з РФ, готове його реалізувати.