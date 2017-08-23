Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грицак хочет, чтобы россиянам ограничили въезд

Среда, 23 августа 2017, 17:01

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает целесообразным введение визового режима с Российской Федерацией.

Об этом он заявил на брифинге в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Как по мне - да, со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение", - отметил глава спецслужбы.

При этом Грицак подчеркнул, что оценку подобного рода решений должна давать не СБУ.

Как известно, идею введения визового режима для россиян в Украине поддерживают многие. В частности, министр иностранных дел Павел Климкин заявил однажды, что его ведомство в случае принятия решения о введении визового режима с РФ, готово его реализовать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрицакСБУвизыРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Грицак
Ярослав Грицак: Украина станет новым центральноевропейским тигром
О чем Зеленский, Богдан, Рахманин и Грицак рассказывали "Украинской правде" в 2020 году
Историк Ярослав Грицак: Революция Зеленского ─ это третий Майдан, который хакнули
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: