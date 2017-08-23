У Кабміні б'ють на сполох: шукають способи утримати ціни на автогаз

Віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку й торгівлі Степан Кубів доручив розібратись з різким підвищенням цін на скраплений газ.

Про це він повідомляє у Facebook.

"Чому зросли ціни на скраплений газ? Це питання доручив вивчити Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній регуляторній службі, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі. За моїм дорученням вони мають проаналізувати ситуацію і невідкладно надати пропозиції щодо вирішення проблеми", - написав він.

Водночас у повідомленні Мінекономіки зазначається, що протягом останніх кількох тижнів в Україні подорожчав скраплений газ. Причина – дефіцит, який утворився через обмеження його поставок із Росії.

"Українські виробники скрапленого газу – "Укргазвидобування", "Укрнафта", "Укртатнафта" і приватні компанії - покривають не більше 20% потреб ринку. Решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн. Обмеження з боку РФ призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і, на жаль, його дефіциту. Це вплинуло на ціну", - таке пояснення експертів цитує прес-служба міністерства.

За інформацією відомства, його спеціалісти вже з’ясовують, що відбулося на ринку скрапленого газу. В тому числі розглядається можливість порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про результати аналізу повідомлять згодом.

Як повідомлялося, за період з 22 по 23 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС в Києві зросла в середньому на 0,5-1 гривні за літр - до 16-16,5 гривні за літр.

18-21 серпня ціна скрапленого газу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 15 гривень за літр.

Трейдери прогнозують, що автомобільний газ подорожчає до 17 гривень.

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Українська правда