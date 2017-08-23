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В Кабмине бьют тревогу: ищут способы удержать цены на автогаз

Среда, 23 августа 2017, 17:21

Вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов поручил разобраться с резким повышением цен на сжиженный газ.

Об этом он сообщает в Facebook.

"Почему выросли цены на сжиженный газ? Этот вопрос поручил изучить Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной регуляторной службе, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе. По моему поручению они должны проанализировать ситуацию и безотлагательно предоставить предложения по решению проблемы", - написал он.

В то же время в сообщении Минэкономики отмечается, что в течение последних нескольких недель в Украине подорожал сжиженный газ. Причина - дефицит, образовавшийся из-за ограничений его поставок из России.

"Украинские производители сжиженного газа - "Укргазвыдобування","Укрнафта", "Укртатнафта" и частные компании - покрывают не более 20% потребностей рынка. Остальное Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Ограничение со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефициту. Это повлияло на цену", - такое объяснение экспертов цитирует пресс-служба министерства.

По информации ведомства, его специалисты уже выясняют, что произошло на рынке сжиженного газа. В том числе рассматривается возможность нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. О результатах анализа сообщат позже.

Как сообщалось, за период с 22 по 23 августа цена автогаза в больших сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 0,5-1 гривны за литр - до 16-16,5 гривны за литр.

18-21 августа цена сжиженного газа в больших сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривны за литр - до 15 гривен за литр.

Трейдеры прогнозируют, что автомобильный газ подорожает до 17 гривен.

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Украинская правда

Темы: газтарифыКабинет министров
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