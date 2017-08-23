Військові на лінії зіткнення отримають 1000 грн з нагоди свята

Весь особовий склад ЗСУ, який знаходиться на лінії зіткнення на Донбасі, отримає премію з нагоди Дня незалежності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Степан Полторак.

"З нагоди найголовнішого свята - Дня Незалежності України прийняв рішення про заохочення відомчими нагородами та відзнаками 1 650 військовослужбовців ЗС України, які несуть службу у зоні проведення АТО", - написа він.

"Окрім цього, щойно підписав наказ про заохочення усього особового складу, який знаходиться на лінії зіткнення, грошовою премією у розмірі 1000 гривень на честь свята", - повідомив Полторак.

Як відомо, у середу у Мінську погодили новий режим тиші на Донбасі.

Українська правда