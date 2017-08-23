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Военные на линии соприкосновения получат 1000 грн по случаю праздника

Среда, 23 августа 2017, 20:41
Военные на линии соприкосновения получат 1000 грн по случаю праздника

Весь личный состав ВСУ, который находится на линии соприкосновения на Донбассе, получит премию по случаю Дня независимости.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.

"По случаю главного праздника - Дня Независимости Украины принял решение о поощрении ведомственными наградами 1650 военнослужащих ВС Украины, которые несут службу в зоне проведения АТО", - надпись он.



"Кроме этого, только что подписал приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривен в честь праздника", - сообщил Полторак.

Как известно, в среду в Минске согласовали новый режим тишины в Донбассе.

Украинская правда

Темы: армияденьги
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