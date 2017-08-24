Глава ОБСЄ хоче суворих заходів до тих, хто порушить перемир'я

Глава СММ ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявив, що всі військові підрозділи повинні бути повідомлені про початок перемир'я, а порушників тиші повинні карати.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Життєво важливо, щоб відповідні розпорядження були без зволікань віддані всім підрозділам по обидві сторони лінії зіткнення, і були встановлені ефективні дисциплінарні заходи з тим, щоб гарантувати, що ті, хто націлений на підрив цієї спільної рішучості, понесли відповідальність", - зазначив Апакан.

Також важливо, за його словами, щоб підписанти негайно вжили заходів щодо забезпечення ефективного контролю за дотриманням своїх зобов'язань. Це потягне за собою давно назріле розмінування під управлінням спільного Центру по контролю і координації, а також рішучі заходи для ефективної боротьби з тими, хто загрожує, залякує або переслідує спостерігачів СММ або заважає дистанційному спостереженню.

Глава СММ нагадав, що минуло майже три роки з моменту підписання Мінського протоколу і Меморандуму.

"Ці документи підкреслюють першорядну важливість припинення вогню і встановлюють конкретні додаткові заходи, які, в разі їх реалізації, можуть зробити режим припинення вогню стійким. У їх числі утримання позицій і заборона нападальних дій", - зазначив дипломат.

Як відомо, 23 серпня в Мінську погодили новий режим тиші на Донбасі, який вступає в силу з 00.00 25 серпня.