Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ОБСЄ хоче суворих заходів до тих, хто порушить перемир'я

Четвер, 24 серпня 2017, 00:31

Глава СММ ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявив, що всі військові підрозділи повинні бути повідомлені про початок перемир'я, а порушників тиші повинні карати.

Про це повідомляє "Укрінформ".

 "Життєво важливо, щоб відповідні розпорядження були без зволікань віддані всім підрозділам по обидві сторони лінії зіткнення, і були встановлені ефективні дисциплінарні заходи з тим, щоб гарантувати, що ті, хто націлений на підрив цієї спільної рішучості, понесли відповідальність", - зазначив Апакан.

Також важливо, за його словами, щоб підписанти негайно вжили заходів щодо забезпечення ефективного контролю за дотриманням своїх зобов'язань. Це потягне за собою давно назріле розмінування під управлінням спільного Центру по контролю і координації, а також рішучі заходи для ефективної боротьби з тими, хто загрожує, залякує або переслідує спостерігачів СММ або заважає дистанційному спостереженню.

Глава СММ нагадав, що минуло майже три роки з моменту підписання Мінського протоколу і Меморандуму.

"Ці документи підкреслюють першорядну важливість припинення вогню і встановлюють конкретні додаткові заходи, які, в разі їх реалізації, можуть зробити режим припинення вогню стійким. У їх числі утримання позицій і заборона нападальних дій", - зазначив дипломат.

Як відомо, 23 серпня в Мінську погодили новий режим тиші на Донбасі, який вступає в силу з 00.00 25 серпня.

Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
Усі новини...
Реклама: