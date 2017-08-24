Глава ОБСЕ хочет строгих мер к тем, кто нарушит перемирие

Глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что все воинские подразделения должны быть уведомлены о начале перемирия, а нарушителей тишины должны наказывать.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Жизненно важно, чтобы соответствующие распоряжения были без проволочек отданы всем подразделениям по обе стороны линии соприкосновения, и были установлены эффективные дисциплинарные меры с тем, чтобы гарантировать, что те, кто нацелен на подрыв этой совместной решимости, понесли ответственность", - отметил Апакан.

Также важно, по его словам, чтобы подписанты незамедлительно приняли меры по обеспечению эффективного контроля за соблюдением своих обязательств. Это повлечет за собой давно назревшее разминирование под управлением совместного Центра по контролю и координации, а также решительные меры для эффективной борьбы с теми, кто угрожает, запугивает или преследует наблюдателей СММ или мешает дистанционному наблюдению.

Глава СММ напомнил, что прошло почти три года с момента подписания Минского протокола и Меморандума.

"Эти документы подчеркивают первостепенную важность прекращения огня и устанавливают конкретные дополнительные меры, которые, в случае их реализации, могут сделать режим прекращения огня устойчивым. В их числе удержание позиций и запрет наступательных действий", - отметил дипломат.

Как известно, 23 августа в Минске согласовали новый режим тишины на Донбассе, который вступает в силу с 00.00 25 августа.