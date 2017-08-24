Росія знову відправила на Донбас "гумконвой" з невідомим вмістом

У четвер вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (шістдесят восьмого), так званого, "гуманітарного конвою".

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, оскільки переміщення т.з. "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Загалом з 6.30 до 7.55 через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 56 автомобілів.

У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори, медикаменти, медичне обладнання та учбову літературу.

Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру. Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 55%.

Раніше російське агентство РИА Новости повідомило, що колона МНС РФ везе на Донбас близько 750 тонн "гуманітарної допомоги".

Як відомо, Росія доставляє "гумпомощь" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважає, що таким чином Кремль доставляє бойовикам зброю та іншу допомогу.

Українська правда