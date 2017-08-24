Россия снова отправила на Донбасс "гумконвой" с неизвестным содержимым

В четверг утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного (шестьдесят восьмого), так называемого, "гуманитарного конвоя".

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, поскольку перемещение т.н. "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

Всего с 6.30 до 7.55 через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "гумконвоя" в составе 56 автомобилей.

В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское оборудование и учебную литературу.

Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить достоверную информацию о его содержимом, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 55%.

Ранее российское агенство РИА Новости сообщило, что колонна МЧС РФ везет на Донбасс около 750 тонн "гуманитарной помощи".

Как известно, Россия доставляет "гумпомощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считает, что таким образом Кремль доставляет боевикам оружие и другую помощь.

Украинская правда