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Ужгород почав святкувати День незалежності о 6 ранку

Четвер, 24 серпня 2017, 09:31

Найпершим із українських міст День незалежності розпочав святкувати Ужгород.

О 6:00 ужгородці разом із заслуженим академічним Закарпатським народним хором зустріли схід сонця "Молитвою за Україну", повідомляє Радіо Свобода.

Урочистий концерт-молитву хор виконав на площі Народній. Після молитви прозвучали українські народні пісні, духовні твори. Запрошені на захід представники різних релігійних конфесій виконали екуменічну молитву за мир в Україні.

 
Фото Радіо Свобода

Четвертий рік поспіль такою святковою програмою місто вітає цілу країну. Керівництво міста та області, урочисто одягнені у вишиванки ужгородці зустрічають схід сонця під професійне виконання народних пісень та духовних творів.

Як відомо, військовий парад у Києві має розпочатися о 10 ранку.

Теми: Ужгород
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