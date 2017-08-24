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Ужгород начал праздновать День независимости в 6 утра

Четверг, 24 августа 2017, 09:31

Первым из украинских городов День независимости начал праздновать Ужгород.

В 6:00 ужгородцы вместе с заслуженным академическим Закарпатским народным хором встретили восход солнца "Молитвой за Украину", сообщает Радио Свобода.

Торжественный концерт-молитву хор исполнил на площади Народной. После молитвы прозвучали украинские народные песни, духовные произведения. Приглашенные на мероприятие представители различных религиозных конфессий исполнили экуменическую молитву за мир в Украине.

 
Фото Радио Свобода

Четвертый год подряд такой праздничной программой город приветствует всю страну. Руководство города и области, торжественно одетые в вышиванки ужгородцы встречают восход солнца под профессиональное исполнение народных песен и духовных произведений.

Как известно, военный парад в Киеве должен начаться в 10 утра.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ужгород
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