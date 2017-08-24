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Керівники держави помолилися й згадали Небесну сотню

Четвер, 24 серпня 2017, 10:04

У День незалежності України керівництво держави взяли участь у "Молитві за Україну" в Софійському соборі.

Як повідомляє прес-служба президента, окрім Петра Порошенка та його родини, в молитві взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, прем'єр Володимир Гройсман, члени уряду, секретар РНБО Олександр Турчинов, мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше керівники держави також взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Крім того, президент з родиною встановили лампадки до пам'ятного Хреста Героям Небесної Сотніна. Учасники церемонії вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання.

Теми: президент
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