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Руководители государства помолились и вспомнили Небесную сотню

Четверг, 24 августа 2017, 10:04

В День независимости Украины руководство государства приняли участие в "Молитве за Украину" в Софийском соборе.

Как сообщает пресс-служба президента, кроме Петра Порошенко и его семьи, в молитве приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, члены правительства, секретарь СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко.

Позже руководители государства также приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Кроме того, президент с семьей установили лампадки к памятному Кресту Героям Небесной Сотни. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания.

Темы: президент
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