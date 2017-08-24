Порошенко: Україна йде до вступу до ЄС та НАТО

Президент Порошенко стверджує, що Україна прямує до набуття повноцінного членства в Європейському союзі та Північно-Атлантичному альянсі.

Про це він заявив у виступі на Майдані Незалежності на параді з нагоди 26-ї річниці незалежності України.

Президент заявив, що Україна вже "обрала свою дорогу"

"Дорога у нас одна: широкий євроатлантичний автобан що веде до членства в Європейському Союзі та членства в НАТО", - наголосив він.

"На цьому шляху ми вже зруйнували візову завісу", - додав президент.

Він також наголосив, що українська влада вважає дороговказом для просування цією дорогою норми Угоди про асоціацію, яка остаточно набуде чинності 1 вересня.

Європейська правда