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Порошенко: Украина идет ко вступлению в ЕС и НАТО

Четверг, 24 августа 2017, 10:37

Президент Порошенко утверждает, что Украина идет к обретению полноценного членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Об этом он заявил в выступлении на Майдане Независимости на параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Президент заявил, что Украина уже "выбрала свой путь"

"Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском Союзе и членству в НАТО", - подчеркнул он.

"На этом пути мы уже разрушили визовый занавес", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что украинская власть считает ориентиром для продвижения по этой дороге нормы Соглашения об ассоциации, которое окончательно вступит в силу 1 сентября.

Он также подчеркнул необходимость продолжать реформу армии по стандартам НАТО.

Европейская правда

Темы: ПорошенкоЕСНАТО
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